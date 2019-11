Leo Picon revela querer namorar, mas Mc Rebecca dispara: Quando você aprender a beijar

18/11/2019 | 14:11



Você se lembra quando Stéfani Bays declarou no De Férias com o Ex Celebs que Leo Picon não sabia beijar? Pois é, o caso aconteceu logo na estreia do reality show, mas está dando o que falar até hoje. Tanto que virou piada no Twitter! O influencer chegou a publicar o seguinte na rede social:

Vocês acham que eu vou namorar quando?

Como resposta, Mc Rebecca, que também fez parte do programa da MTV, disparou:

Quando você aprender a beijar, escreveu junto com um emoji que chora de tanto rir.

O irmão de Jade Picon não deixou barato e rebateu:

Não tire conclusões pelo que os outros disseram e você não vivenciou...

Leo, porém, ganhou algumas voluntárias para namorar com ele:

Quando você me notar, bebê.

Uai amado, eu te peço em namoro todo dia, sabe... resta você aceitar.