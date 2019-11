18/11/2019 | 14:10



Depois de ser apontada como affair de Felipe Roque, parece que Bruna Griphao decidiu dar mais uma chance para o surfista Gabriel Medina.

De acordo com a coluna de Leo Dias, os dois foram vistos na manhã do último domingo, dia 17, no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O surfista teria buscado a atriz e seguido para sua casa em Maresias, no litoral paulista, onde os dois devem ficar até quarta-feira, dia 20.

Se você não lembra, há cerca de um ano Bruna e Gabriel supostamente teriam chegado a se envolver, mas o relacionamento não teria decolado. Agora, parece que os dois estão tentando se entender melhor!

Só podemos torcer pela felicidade do casal, né?