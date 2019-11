18/11/2019 | 13:10



Após anunciar o cancelamento de um show por estar doente, Lady Gaga mostrou que se recuperou bem para ser madrinha do casamento da melhor amiga, a maquiadora Sarah Tanno. Nas redes sociais, a cantora compartilhou diversas fotos e vídeos desse momento especial, mostrando o seu look fresco e sexy para uma cerimônia na praia. Para a ocasião, Gaga optou por um vestido rosa de seda fendado, combinando o modelito com a cor de seus cabelos.

Na noite anterior ao casório, Sarah publicou uma foto de um jantar especial que teve com os seus padrinhos. Dessa vez, Lady Gaga usou um vestido preto longo, com um generoso decote recortado no busto.

E aí, você gostou?