Kanye West vai à programa de pastor e dispara: - Sou o melhor artista já criado por Deus

18/11/2019 | 13:11



Kanye West participou do programa do pastor Joel Osteen no último domingo, dia 17, e fez mais uma declaração que deu o que falar! Segundo informações do site norte-americano People, o rapper voltou a falar sobre religiosidade e sua recente conversão, afirmando que recebeu o chamado de Deus após ter sido internado em 2016 durante a turnê Saint Pablo.

- Eu sei que Deus vinha me chamando há muito tempo, e o diabo estava me distraindo há muito tempo. Quando eu estava nos meus piores momentos, Deus estava lá comigo, me dando visões e me inspirando, e eu me lembro de estar em um hospital de Los Angeles depois de um colapso mental, e há registros meus desenhando uma igreja e [querendo] iniciar uma igreja no meio de Calabasas.

Kanye aproveitou para dizer que não é mais a pessoa arrogante do passado, e que agora está sendo usado por Deus.

-

Toda vez que me levanto, sinto que estou desenhando uma linha na areia e dizendo: Estou aqui a serviço de Deus e nenhuma arma formada contra mim prosperará. Jesus venceu a vitória. Já falei sobre minha arrogância. Agora, o maior artista que Deus já criou está trabalhando para ele.

Uma fonte ainda falou sobre as diferentes iniciativas de Kanye com o seu culto musical.

-

Kim [Kardashian, esposa do músico] está em Houston com as crianças. Eles estão participando do culto de domingo. Kanye está muito animado. Ele também visitou uma prisão e realizou um show surpresa. Ele e Kim estão focados em fazer o bem e ajudar pessoas menos privilegiadas. Especialmente com as férias se aproximando, eles tentam fazer o máximo que podem. Eles também querem que seus filhos saibam que muitas pessoas estão sofrendo e precisam de ajuda. As crianças mais velhas também farão algum trabalho de caridade este ano.

Que legal, né?