Fãs reagem à notícia surpresa de última turnê musical de Maria Gadú: Como assim? É fake, né?

18/11/2019 | 13:11



Maria Gadú surpreendeu a todos ao dar uma entrevista para o jornal RTP1, do canal de televisão português RTP, no último domingo, dia 17. No bate-papo, a cantora afirmou que irá encerrar a sua carreira musical no próximo ano para focar em outros projetos.

- É a minha última turnê, eu vou parar de fazer música. Eu quero fazer outras coisas, músicas em outros formatos. Voltar a fazer música com as pessoas, nas ruas, com os povos... Acho que esse formato do entretenimento coloca a arte em um pedestal de alguma forma, né?, anunciou a artista.

Os fãs foram pegos de surpresa e reagiram à notícia nas redes sociais. Veja alguns dos comentários abaixo:

Que notícia é essa, gente? Como assim? É fake, né?!, questionou uma seguidora de Gadú.

Você vai parar mesmo? Não acredito, lamentou outra.

Maria, não sei o que te levou a essa decisão, mas de todo meu coração sua música transforma a minha alma, acalma o meu espírito e enche meu físico de alegria, por favor não para, eu preciso desse combustível diário seu... Você é f**a e a MPB não pode ser desfalcada dessa maneira. Triste em saber disso, muito triste., desabafou uma terceira.

Até o momento, Maria Gadú não comentou a repercussão da notícia. E você, também ficou triste?