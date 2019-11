Manu Gavassi estaria namorando melhor amigo de Rodrigo Simas

18/11/2019 | 13:11



Manu Gavassi não está mais solteira! De acordo com o jornal Extra, a cantora e amiga de Bruna Marquezine estaria namorando o engenheiro Igor Carvalho, melhor amigo de Rodrigo Simas e responsável por apresentar os dois. Manu e Igor foram flagrados de mãos dadas no fim de semana durante um passeio pela praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Igor é engenheiro e diretor executivo da Cidade das Artes e também já teve um affair com Mariana Goldfarb, atual esposa de Cauã Reymond, quando a modelo e o ator haviam dado um tempo na relação em 2018.

Para quem não se lembra, Manu já se relacionou com Chay Suede, atualmente casado com Laura Neiva, e também com Léo Pico, ex-participante do De Férias com o Ex.