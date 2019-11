Jogos: Dell oferece Xbox Games Pass sem custo para PCs; PlayStation anuncia PS4 Mega Pack Family

Da Redação



18/11/2019 | 13:18

A semana começa animada para quem gosta de jogos online. A Dell anunciou promoção em que dará, sem custo, o Xbox Games Pass a usuários de seus PCs. Já a Playstation anunciou o lançamento do novo Mega Pack Family.

Por meio de uma parceria com a Microsoft, a Dell oferece o recém lançado Xbox Game Pass para Windows 10, serviço de assinatura da empresa que concede aos membros acesso ao catálogo de jogos e descontos. Até 2 de dezembro, todos os computadores da empresa das linhas G Series e Alienware terão acesso sem custo à plataforma. Promoção poderá ser prorrogada.

Anunciado em junho na E3 2019, o serviço de assinatura de jogos da Xbox custa R$ 13,99 ao mês e oferece aos membros descontos e acesso a mais de 100 jogos para Xbox One.

Um dos grandes destaques do serviço de assinatura é o RPG The Outer Worlds, que chegou no mesmo dia do seu lançamento global. Além dos principais títulos, como Gears 5 e o Gears of War 4, Wolfenstein II: The New Colossus, Forza Horizon 4, Ori and the Blind Forest, Hellblade, Sea of Thieves e Metro: Exodus, todo mês a plataforma recebe novos jogos.

A promoção também é válida para aqueles que já são membros da plataforma. Basta adicioná-la a uma conta já existente e desfrutar dos três meses de Xbox Game Pass sem custos. Para mais informações sobre termos, condições e restrições, clique aqui.

Playstation

A PlayStation anunciou hoje o novo PS4 Mega Pack Family, pacote com o console e três jogos clássicos perfeitos para toda a família – Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy e Ratchet & Clank. Além disso, está incluído um voucher com conteúdo bônus para Fortnite, com um Traje, um Acessório para as Costas e 2.000 V-Bucks, moeda usada no jogo.

O Mega Pack Family inclui também um voucher de 3 meses para a PS Plus, que oferece dois jogos gratuitos por mês, multiplayer online, ofertas na PS Store e 100 GB de armazenamento na nuvem.

O PS4 presente no Mega Pack Family possui disco rígido de 1TB para incluir jogos, músicas e mais. Ele já está disponível no mercado com preço sugerido de R$ 2.3990. Para saber mais, clique aqui.