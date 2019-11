Como usar o 13º de forma consciente

Do Diário do Grande ABC



18/11/2019 | 11:48



Você já tem planos para o 13º salário? E sabe como usá-lo de forma consciente, como verdadeiro benefício? De acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 81 milhões de brasileiros com carteira assinada receberão o rendimento extra entre novembro e dezembro. A expectativa é que isso promova injeção de R$ 214,6 bilhões na economia brasileira. Todavia, nem todas as pessoas sabem que o benefício pode ajudá-las a organizar suas finanças para o próximo ano.

Instituído e garantido por lei, o 13º é pago em duas parcelas, sendo que a primeira deve ser depositada até o dia 30 deste mês, e corresponde a 50% da remuneração do trabalhador, enquanto a segunda deve ser quitada até o dia 20 de dezembro, e nela são pagos os 50% restantes. Os valores geralmente chegam em boa hora, já que é período de festas, viagens e presentes. Mas antes de sair gastando livremente é importante estabelecer metas e prioridades.

A primeira dica para usar o dinheiro de forma consciente é focar no pagamento das dívidas. Se o trabalhador está em situação de endividamento, deve aproveitar para negociar o saldo devedor com credores e pagá-lo. Na maioria das vezes, juros são superiores às oportunidades que a pessoa teria de investimento para o dinheiro. Com contas em dia, e a mente mais tranquila, o valor, que antes era usado em juros, poderá ser investido. Em segundo lugar, a palavra de ordem é reservar. É preciso se planejar para as despesas do início de ano, como IPVA, IPTU, material escolar, entre outras, que costumam bagunçar o orçamento. Além disto, existem as eventualidades da vida que podem surpreender qualquer um durante o ano, podendo gerar despesas extraordinárias, e será necessário subsidiá-las de alguma forma.

Na hora de fazer essa reserva, a dica é escolher o investimento de acordo com o tempo que o trabalhador precisará do dinheiro. Se usará o valor em prazo curto, o ideal são as opções de maior liquidez, como poupança e CDBs, por exemplo, que são aqueles títulos privados de renda fixa. Se não há previsão de prazo curto para uso do dinheiro, boa escolha são investimentos em tesouro direto, fundos de ações, fundos imobiliários, e muitos outros, que têm rentabilidade maior e mais atrativa. Por fim, vale observar que o 13º também sofre descontos do INSS, que geralmente são debitados apenas na segunda parcela. Neste sentido, todos devem ter em mente que o valor a ser recebido em dezembro será menor que o pago em novembro. Portanto, o conselho é: evitem erros, gastem seus benefícios com consciência, e lembrem-se de que ele pode ser grande aliado para garantir vida financeira saudável em 2020.

Cleberson Pinheiro é contador e professor, formado em ciências contábeis e pós-graduado em gestão financeira e controladoria.