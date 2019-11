La Première: conheça a primeira classe da Air France

Maria Beatriz Vaccari



18/11/2019 | 11:18

Voar a bordo da La Première, primeira classe da Air France, é uma das melhores formas de ir à Europa. A categoria de luxo oferece tudo que o passageiro precisa para fazer uma viagem memorável e muito confortável.

Por dentro da La Première

Gastronomia

A gastronomia é um dos grandes destaques dos voos da Air France. Na La Première, as receitas preparadas com ingredientes típicos da França são servidas em louças de porcelana no horário escolhido pelo passageiro.

O menu, que é sempre renovado de tempos em tempos, conta com pratos elaborados por chefs famosos. A dica é harmonizar a refeição com as opções da excelente carta de vinhos e champanhes, escolhidos cuidadosamente pelo sommelier Paolo Basso, eleito o melhor do mundo em 2013.

Vale destacar que a qualidade da gastronomia não se restringe apenas à primeira classe. Economy e Premium Economy contam com refeições deliciosas e oferecem menus à la carte para incrementar a experiência com receitas mais elaboradas. Eles estão disponíveis em voos partindo da capital francesa e oferecem opções como culinária saudável, Menu Tradition (típico da França), My Fun Menu (ideal para jovens) e Menu Océan (inspirado nos sabores do mar).

Conforto

Quem voa com a La Première tem uma espécie de universo particular dentro do avião. O viajante conta com sistema de entretenimento com mais de mil horas de programação on demand, que são exibidas em alta definição na tela de 24 polegadas.

Quando o sono bate, o confortável assento, equipado com colchão, é transformado em uma cama de mais de 2 metros de comprimento e 77 centímetros de altura, com direito a edredom e travesseiro. A partir daí, basta vestir a roupa de algodão fornecida pela companhia (o viajante também ganha pantufas, meias e outros mimos) para cair no sono rapidamente.

Quem voa na primeira classe também recebe uma elegante nécessaire Air France, que contém quatro produtos faciais e corporais da tradicional marca parisiense Carita. A bolsa também conta com itens como máscara de dormir, pente, protetores auriculares, caneta e proteções para fones de ouvido.

Sustentabilidade

O viajante que se preocupa com o meio ambiente vai adorar as politicas de sustentabilidade dos voos da Air France. Em 2019, a companhia anunciou o fina da linha para talheres de plástico, copos,

mexedores de café, entre outros itens.

A previsão é de que 210 milhões desses produtos sejam eliminados até o final do ano – o equivalente a 1.300 toneladas de plástico. Todos esses itens devem ser substituídos por opções mais sustentáveis, como copos de papel, talheres plásticos e embalagens feitos à base de bio-materiais e mexedores de bebidas de madeira.