Anitta reúne novo irmão e suposto affair para montar árvore de Natal

18/11/2019 | 11:10



O fim de ano já está aí e com isso começa a chegar a hora de reunir a família para as festas tradicionais. Um dos momentos mais aguardados de todos é a hora de montar a árvore de Natal e para Anitta esse momento contou com alguns parentes a mais.

Recentemente a família da cantora cresceu com a descoberta de um novo irmão, Felipe Terra, o filho que Mauro Machado, conhecido como Painitto, teve fora do casamento. O rapaz e sua filha estavam com o restante dos familiares na hora de preparar a decoração e apareceram super entrosados com os outros parentes da artista nos vídeos que ela publicou no Instagram.

Porém, o irmão e a sobrinha recém descobertos não eram os únicos aparições surpreendentes na organização do Natal de Anitta. O susposto novo affair da cantora também estava por lá! O modelo e professor de luta Caio Cabral foi apontado como o romance atual da voz de Some que Ele Vem Atrás e pode ser visto no fundo dos vídeos que a musa publicou em seu Stories.

Anitta parecia estar bem feliz ao lado de todos os seus parentes e do boy novo. Eles aproveitaram para montar a decoração de Natal todos juntos e depois, como quase sempre ocorre na mansão da funkeira, rolou uma festinha com direito a muita dança e rebolado. E a pergunta que não quer calar é: será que o novo irmão de Anitta e o affair dela também serão convidados para a ceia do dia 25 de dezembro?

Além de estar com a vida pessoal agitada, Anitta também está trabalhando bastante. Ela está com o projeto Brasileirinha na ativa e também brilhou no tapete vermelho do Grammy Latino