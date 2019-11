Obituário - 18 de novembro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/11/2019



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Santo André, sexta-feira, dia 15 de novembro

Doraci Alves Coelho Cassettari, 93. Natural de Campina Grande do Sul (PR). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Elvira Bassani, 93. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 15. Crematório Vila Alpina.

Pedrina Maria dos Santos, 88. Natural de Oeiras (PI). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Tinnin, 78. Natural de Cambará (PR). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Garcia BErbel, 78. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antônio Luiz Ruiz, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Aurora Mateini Tassi, 75. Natural de Mimoso do Sul (ES). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Gonzales Chicaroli, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

José Santiago dos Santos, 69. Natural de Matriz de Camaragibe (AL). Residia no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, em São Paulo (SP). Dia 15. Crematório Memorial de Santos (SP).

Adilson Magatti, 67. Natural de Urupês (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Antonio Carlos de Araujo, 67. Natural de Itobi (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Carlos Sgorlon, 67. Natural de Adamantina (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 15. Cemitério e Crematório Campo das Oliveiras.

Maria José Giovanetti Mariuci, 67. Natural de São Vicente (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Roberto dos Santos Machado, 60. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Projetista. Dia 15. Crematório Vila Alpina.

Maria Eridan Ferreira Moreira, 56. Natural de Piquet Carneiro (CE). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Diarista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 16 de novembro

Marcilio Cortinove, 93. Natural de Dois Córregos (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério Municipal de Bariri (SP).

Therezinha Luvisotto dos Santos, 88. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionsita. Dia 16. Crematório Vila Alpina.

Zulmiro Gomes dos Santos, 86. Natural de Salvador (BA). Residia no Parque Capauva, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Rosa de Jesus, 85. Natural de Braúnas (MG). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Alvimar Bataglia, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

Frederico Gimenes Martins, 83. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Ferreira de Mendonça, 82. Natural de Januário Cicco (RN). Residia no bairro Agudo, em Socorro (SP). Dia 16. Parque das Colinas, em Socorro (SP).

Maria Silvia Costa, 67. Natural de Siriri (SE). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Roberto de Oliveira, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stela, em Santo André. Vendedor. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Aparecida Gonçalves, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Everaldo Feitosa Duarte, 49. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 17 de novembro

Olívio Bellino Zampolo, 85. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Emílio Rodriguez, 86. Natural de Argentina. Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 15. Campo das Oliveiras.

Dirce Lazarini Storti, 84. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Gomercindo Bertaçolli, 82. Natural de Jacutinga (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, dia 14 de novembro

Guilhermina Maria Fracaroli, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no Alto da Mooca, em São Paulo (SP). Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Amália Cana Prado, 66. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Maria Regina Garutti, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo (SP). Dia 14. Cemitério das Lágrimas.

Lilian Martins de Souza Pinto, 57. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sexta-feira, dia 15 de novembro

Noberto Rafael Negrão, 62. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Everaldo Marques de Oliveira, 49. Natural de Iapu (MG). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Evair Bartu de Oliveira, 22. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 15 de novembro

Terezinha Araujo de Almeida, 79. Natural de Jacobina (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Vilde das Graças, 77. Natural de Santo Antonio da Grama (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Antonio Martins Rodrigues, 72. Natural de Clementina (SP). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 15, em Santo André. Vale da Paz.

Luiz Gonzaga de Carvalho, 65. Natural de Mirante do Paranapanema (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Eliete Regina da Silva Azevedo, 50. Natural de Palmares (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Manoel Messias dos Santos, 30. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Jardim Gazuza, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 16 de novembro

Maria Nunes Souza, 77. Natural de Caetité (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.