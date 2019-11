Giovanna Lancellotti é eliminada da Dança dos Famosos

18/11/2019 | 10:11



A Dança dos Famosos, exibida na noite do último domingo (17), ficou marcada pela eliminação de Giovanna Lancellotti e pelo anúncio da morte da mãe de uma das dançarinas do programa. Na segunda etapa da semifinal se apresentaram Jonathan Azevedo, Giovanna Lancellotti, Junior Cigano e Luísa Sonza. Kaysar Dadour, Dandara Mariana, Regiane Alves e Matheus Abreu dançaram no domingo passado, dia 10.

Já na reta final, a competição contou com a temática da Salsa e quem abriu as apresentações foi Jonathan Azevedo e Tatti Scarleti com a música La Negra Tiene Tumbao. Os dois se deram muito bem na classificação geral e a dançarina ficou emocionada após a avaliação do Juri, quando Faustão contou ao público que a mãe dela havia morrido durante a semana.

- Em homenagem à dona Sueli, que sempre esteve ligada nesse programa para se projetar no sucesso da filha, ela veio aqui. Só agora eu estou falando isso, para não influir na nota de ninguém, explicou.

E continuou:

- Para vocês verem onde chega o profissionalismo, completou o apresentador, em meio aos aplausos do público à bailarina.

Depois de Jonathan e Tatti foi a vez de Giovanna Lancellotti e Danniel Navarro no palco do Domingão do Faustão e os dois entregaram uma coreografia para a música Nos Desacatamos. Durante o programa a atriz declarou que nunca havia dançado Salsa antes e, de quebra, afirmou ter sido o estilo mais desafiador. Aplaudida pelo público, ela recebeu as duas piores notas da classificação geral e foi a eliminada da vez.

Após Lancelloti, os competidores Junior Cigano e Luísa Sonza deram um show com seus respectivos companheiros e se mantiveram na competição. Agora, os integrantes do grupo dois seguem para próxima fase. Quem será que vai ganhar?

A seguir, confira a classificação geral da Dança dos Famosos:

1º lugar: Kaysar Dadour, com 69,4 pontos;

2º lugar: Luísa Sonza, com 69,1 pontos;

3º lugar: Dandara Mariana, com 69 pontos;

4º lugar: Junior Cigano, com 69 pontos

5º lugar: Jonathan Azevedo, com 68,9 pontos;

6º lugar: Regiane Alves, com 68,7 pontos;

7º lugar: Giovanna Lancellotti, com 68,5 pontos;

8º lugar: Matheus Abreu, com 68,4 pontos.