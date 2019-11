Luana Piovani teria jogado roupas de Pedro Scooby após descobrir namoro dele com Cintia Dicker

18/11/2019 | 10:10



Parece que Luana Piovani não encarou tão bem a notícia de que o ex-marido Pedro Scooby está namorando novamente! Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a atriz teria jogado todas as roupas do surfista na rua após ele assumir o namoro com a modelo Cintia Dicker.

Segundo a jornalista, a informação foi revelada em um grupo de Whastapp, em que Cintia teria revelado a reação de Piovani ao descobrir a relação entre ela e Scooby.

Medo dela. Ela pirou esses dias. Depois que ele (Scooby) fez nosso post (foto dos dois assumindo o namoro) jogou as coisas dele todas na pracinha, até as pranchas, teria escrito a ruiva no aplicativo de troca de mensagens.

A publicação foi atrás de Cintia para saber melhor sobre o climão e a modelo desconversou o assunto:

- Sobre a Luana eu não quero me meter. Isso é coisa dele com ela. Isso é um grupo de amigas que ficamos zoando, mas ali é só besteira, nada que falamos ali é sério. Era uma zoação interna, disse ela, que agora busca o responsável por ter espalhado prints da conversa do grupo.

Enquanto isso, Luana Piovani segue curtindo viagem de férias em Israel ao lado do atual namorado, o jogador de basquete Ofek Malka, de 23 anos de idade. Nas redes sociais, a atriz publicou uma série de vídeos exibindo a atuação do namorado em quadra e elogiou:

Parece um trator vindo, escreveu ela sobre Ofek correndo.

Recentemente, ela falou sobre a culpa que sente por deixar os três filhos, Dom, Bem e Liz, em casa enquanto curte a viagem:

Ontem tirei o uniforme e hoje to batendo asas. Fiz uma live faz pouco no #luanasemfreio falando da dificuldade/culpa em deixar os filhos e viajar. Quando a viagem é a trabalho fica um bocadinho mais fácil mas dessa vez não. Vou namorar e passear mesmo. Eu canso de ver mães me perguntando como consigo me desgarrar dos pintinhos... não tem receita. É difícil mas é preciso, escreveu ela no Instagram.