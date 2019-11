Dançarina se apresenta no 'Domingão do Faustão' dias após morte da mãe

18/11/2019 | 09:15



A última edição de Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, foi emocionante. Isso porque a mãe da bailarina Tati Scarletti, Sueli, morreu dias antes da apresentação da filha e a notícia foi dada durante o programa deste domingo, 17. Tati, que faz dupla com Jonathan Azevedo, se dedicou durante a performance e foi elogiada por Faustão, que só deu a notícia da morte da mãe da candidata após a votação.

"Prestar homenagem a uma profissional extraordinária. Esta semana, a Tati perdeu a maior fã, a maior incentivadora...a mãe dela. E em homenagem a dona Sueli, que sempre esteve ligada neste programa e a pedido dos dois irmãos dela, ela veio hoje aqui, nesta semana terrível na vida dela, para superar tudo e fazer aquilo que sua mãe mais gostava: dançar no Domingão", afirmou Fausto Silva, arrancando lágrimas da bailarina.

Tati Scarletti e Jonathan Azevedo dançaram salsa. "Em homenagem à dona Sueli, que sempre esteve ligada nesse programa para se projetar no sucesso da filha, ela veio aqui. Só agora eu estou falando isso para não influir na nota de ninguém", justificou Faustão.

No Twitter, internautas se emocionaram com a situação. "Meus sentimentos, Tati, muita paz para toda a família", escreveu um seguidor. "Deus conforte o coração dela", disse outra.