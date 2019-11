5 destinos nacionais e internacionais para aproveitar na Black Friday

Redação



18/11/2019 | 08:48

A Black Friday é uma ótima data para comprar de tudo, incluindo passagens aéreas, estadias em hotéis e passeios turísticos. O Hurb – Hotel Urbano, agência online de viagens, oferece inúmeras ofertas durante todo o mês. A empresa selecionou cinco pacotes promocionais para quem quer viajar em 2020.

Os destinos contam com descontos de até 40% , disponíveis para compra no site e no app do Hurb. Ao todo, a agência oferece mais de mil pacotes de Black Friday, que englobam 166 lugares diferentes.

Cinco destaques da Black Friday

Divulgação Nobres é opção de ecoturismo

Nobres (MT)

Nobres é uma cidade mato-grossense que ganhou espaço com o ecoturismo e vêm sendo reconhecida por sua diversidade biológica. Muito comparada a Bonito (MS)m o destino ainda não possui uma infraestrutura tão grande, porém tem preços mais amigáveis.

É na Vila Bom Jardim, distrito a 65 Km do centro, que se concentra boa parte das atrações da região. Para conhecer os rios, as grutas e as cachoeiras, o viajante vai precisar de um roteiro com, no mínimo, três dias.

Os principais passeios turísticos são: Aquário Encantado com flutuação, Cachoeira Serra Azul com flutuação e tirolesa, Lagoa das Araras e Bóia Cross no Duto do Quebó com travessia em caverna. Eles podem ser comprados em agências de turismo de Nobres ou Bom Jardim.

O pacote de quatro diárias, com aéreo de ida e volta, hospedagem em hotel três estrelas com café da manhã e serviço opcional de aluguel de carro, custa a partir de R$ 689.

Divulgação Vista do Pão de Açúcar

Rio de Janeiro (RJ)

A capital fluminense, que tem como símbolo o Cristo Redentor, patrimônio histórico do Brasil, conta com um menu de atrações que inclui praias, cachoeiras, trilhas e festas com os mais variados ritmos. Para conhecer as principais atrações do pedaço (como Parque Lage, Praia da Joatinga, Museu do Amanhã, Parque das Ruínas e Trilha da Pedra Bonita), vale a pena reservar pelo menos cinco dias.

O pacote de sete diárias com aéreo de ida e volta, hospedagem em hotel três estrelas com café da manhã e serviço opcional de passeio custa a partir de R$ 749.

Divulgação Curitiba é opção para turistas

Curitiba e Ilha do Mel (PR)

Repleta de parques e praças, Curitiba conta com muitos pontos turísticos. Alguns dos mais visitados são o Jardim Botânico, o Museu Oscar Niemeyer, a Ópera de Arame e o Parque Tanguá.

Uma boa opção é começar o dia com um café da manhã cheio de produtos orgânicos no Mercado Municipal, depois passear pelas alamedas do Jardim Botânico e aproveitar para conhecer a estufa de vidro. Também vale a pena almoçar no centro histórico – um lugar com museus, praças, igrejas, casarões coloniais, centros culturais e lojinhas. O Bar do Alemão, por exemplo, é um dos estabelecimentos mais tradicionais da capital paranaense.

À noite, a dica é ir ao bairro Santa Felicidade, pólo gastronômico com uma série de restaurantes e bares de menu multicultural. E para tornar a viagem ainda mais atrativa, uma boa opção é fazer um passeio à Ilha do Mel. Com acesso limitado a cinco mil turistas por dia, ela fica na Baía de Paranaguá e conta com cinco vilarejos: Fortaleza, Nova Brasília, Farol das Conchas, Praia Grande e Encantadas.

Os pacotes de quatro ou seis diárias, com aéreo de ida e volta, hospedagem em hotel 3 estrelas com café da manhã, passeio na Ilha do Mel e serviço opcional de traslado, custam a partir de R$ 1.009.

Divulgação Parques em Orlando atraem turistas durante todo o ano

Orlando (Estados Unidos)

A cidade de Orlando, na Flórida, é uma das três cidades norte-americanas mais visitadas pelos brasileiros (junto de Miami e Nova York). Seus principais parques temáticos estão divididos em três grandes complexos: Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort e SeaWorld Parks & Entertainment.

O destino também se destaca como um ótimo centro de compras, com imensos shoppings e outlets. Além das atividades ao ar livre, como tirolesa, passeio de aerobarco, encontro com animais e clube de golfe, a cidade proporciona uma experiência gastronômica com sabores sofisticados.

Os pacotes de cinco, sete, onze ou 15 dias, com aéreo de ida e volta e hospedagem em hotel três estrelas, saem a partir de R$ 2.779.

Divulgação Praia é opção para turista em Punta Cana

Punta Cana (República Dominicana)

Capital do turismo internacional da República Dominicana e escolha certeira para casais em lua de mel, Punta Cana conta com mais de 30 resorts, maioria com regime all inclusive, com refeições e bebidas inclusas nas diárias. Muitos oferecem programação noturna variada, principalmente shows de dança e música. Cassinos e boates da região tocam merengue, bachata e salsa para animar a noite dos turistas.

Os visitantes podem mergulhar com leões-marinhos e golfinhos, passear de jipe, conhecer a Ilha Saona ou simplesmente descansar à sombra de uma palmeira.

O ideal na região é fazer um roteiro de cinco dias. Os pacotes com cinco ou sete diárias, com aéreo de ida e volta, e hospedagem em hotel quatro estrelas com sistema de alimentação all inclusive, custam a partir de R$ 4.380.

