18/11/2019 | 04:19



A China atraiu US$ 10 bilhões em investimento estrangeiro direto (IED) em outubro, 3,1% mais do que em igual mês do ano passado, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio chinês.

O avanço anual do IED em setembro foi bem menor, de 0,5%.

No acumulado de janeiro a outubro, o IED na China aumentou 2,9% em relação ao mesmo período de 2018, a US$ 110,8 bilhões, informou o ministério.