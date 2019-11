Região lidera cadastros em app de traição

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/11/2019 | 07:48



A infidelidade faz parte da humanidade e, ao lado da ideia do “felizes para sempre”, paira como sombra sobre muitos casais. Certamente, o advento da internet facilitou a vida dos infiéis. Levantamento feito pela plataforma Ashley Madison, destinada a namoro de casados, aponta que Santo André e São Bernardo lideraram, no último verão, o número de novos cadastrados em ranking de 15 cidades brasileiras.

Por motivos de confidencialidade, a empresa não divulgou o número exato de usuários na região, mas informou que existem 124.567 cadastros de brasileiros ativos por mês. O ingresso na plataforma é gratuito, mas os homens devem comprar créditos para poder enviar mensagens a pretendentes (homens ou mulheres). Os créditos partem de R$ 1 e são utilizados cinco para a primeira mensagem.

Desde o seu lançamento no País, em 2011, já são 10,2 milhões de perfis e a proporção é de um homem para cada 2,55 mulheres. Engana-se quem acha que esse número indica que o sexo feminino trai mais que o masculino. A terapeuta de casais e sexóloga Bete Monteiro explicou que homens e mulheres traem na mesma proporção. “Acontece que as mulheres são muito mais julgadas quando se envolvem com alguma pessoa fora do relacionamento, até mesmo pelas próprias mulheres. Esse fato tem total relação com o machismo”, completou.

O tédio com o casamento de 13 anos e a monotonia na vida sexual motivaram Mari (nome fictício), 36 anos, estilista, a se cadastrar no site. Soube da sua existência ouvindo entrevista na rádio e entrou, inicialmente, por curiosidade. A jovem diz que encontrou “homens de bom nível social e cultural, inteligentes, atraentes” e dispostos ao mesmo que ela: relacionamentos casuais. “Já tinha tentado muitas coisas para melhorar a vida sexual com meu marido, mas nada funcionou. Ali, de alguma forma, me sinto realizada”, explicou. Mari diz que não tem sentimento de culpa e que também não pretende se separar do marido, com quem está há 17 anos e tem uma filha. “Ele é ótima pessoa, amigo, companheiro, mas viramos apenas amigos.”

O levantamento feito pela plataforma foi com relação aos cadastros realizados no verão e, segundo a sexóloga, altas temperaturas têm tudo a ver com aumento da libido. “Existem estudos que relacionam o calor com a dilatação dos vasos sanguíneos e mais circulação de sangue, inclusive, nas áreas genitais, favorecendo a excitação”, pontuou.

Bete ponderou, no entanto, que, apesar de não ser possível explicar porque as pessoas traem, esses comportamentos refletem o quanto os indivíduos, hoje em dia, idealizam mais relações e, com isso, encontram dificuldades em se manter com comprometimento e fidelidade, principalmente com tantas possibilidades de fácil acesso, como os aplicativos. “As pessoas preferem buscar fora do que investir na criatividade para salvar ou apimentar uma relação que já existe.”