Bispo afirma que fé é resposta às dificuldades

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/11/2019 | 07:43



O bispo da Diocese de Santo André, dom Pedro Cipollini, celebrou missa campal na tarde de ontem, na Praça do Carmo, em comemoração ao 3º Dia Mundial do Pobre. Na sua homilia, o religioso afirmou que o ato ali realizado era a prova do amor de Deus pelos pobres, manifestado pelos voluntários.

“Tantos de vocês que moram nas ruas, que vivem na solidão, que talvez tenha um sofrimento íntimo no coração, sem esperança, muitas vezes passando fome, necessidade, muitas vezes podem ser tentados a perguntar: ‘Mas Deus esqueceu de mim? Será que ele não olha para mim?’ Meus irmãos e irmãs, diante da palavra de Deus nós só temos uma resposta, que é a fé”, declarou.

O evento, realizado mundialmente pela Igreja Católica, contou com atividades em todas as cidades do Grande ABC. Em Santo André, foram cerca de 700 atendimentos e entrega de 375 kits de higiene e cerca de 2.000 peças de roupas. Durante todo o dia, as pessoas puderam fazer testes de pressão e glicemia, corte de barba e cabelo, entrega de refeições (café da manhã e almoço), além de usar um contêiner adaptado para banho, tudo gratuito.

Vivendo em situação de rua há 20 anos, Sergio Reginaldo da Silva, 61, cortou o cabelo e tomou banho. Solteiro e sem filhos, Silva recolhe e vende material reciclável e estava na companhia de Silvia Aparecida de Oliveira, 52, que por dez anos foi sua companheira. Atualmente, ambos são apenas amigos. “Conhecemos todo o pessoal que fica por aqui e eles nos convidaram para participar”, afirmou o homem. “É um trabalho muito bonito”, elogiou Silvia.

Nas ruas há três anos, Carlos Alberto Gomes, 57, aproveitou para cortar o cabelo e a barba e ganhar roupas limpas e um kit de higiene. “Banho tomo no albergue. Essa ação é maravilhosa, podiam fazer uma vez por semana”, celebrou.

Pároco da Catedral do Carmo, o padre Joel Nery completou a fala do bispo e afirmou que a palavra de Jesus pede que as pessoas fiquem firmes. “Ainda que a situação pareça sem saída, é preciso perseverar. Toda vida tem importância para Deus e para quem conhece a Deus”, concluiu.