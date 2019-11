Fortaleza derrota o CSA e encaminha a permanência na Série A do Brasileiro

17/11/2019 | 21:07



O Fortaleza encaminhou a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro com goleada por 3 a 0 para cima do CSA neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 33.ª rodada. O time cearense aproveitou uma das piores atuações do adversário no torneio para se distanciar da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Fortaleza foi para a 11.ª colocação com 42 pontos, abrindo sete do Cruzeiro, primeiro dentro da zona de rebaixamento, que joga nesta segunda-feira. Já o CSA ficou em 18.º, com 29. O Fluminense, em 16.º lugar, tem 35.

Fortaleza e CSA começaram o primeiro tempo cautelosos. O time alagoano explorou a velocidade de Apodi e chegou a arriscar com Ricardo Bueno, em um chute pela linha de fundo. Aos poucos, a equipe cearense foi crescendo. Em arremate de Juninho, João Carlos pegou em dois tempos.

Aos 33 minutos, o mesmo Juninho acertou uma linda cobrança de falta do meio da rua e inaugurou o marcador. O CSA tentou responder ainda na etapa inicial com Dawhan, que recebeu belo passe de Apodi, mas jogou por cima do gol de Felipe Alves.

O time cearense voltou ainda melhor no segundo tempo e ampliou aos três minutos. Romarinho foi acionado pelo lado direito de campo, deixou o marcador para trás e cruzou para Wellington Paulista. O atacante pisou para Tinga aparecer como elemento surpresa e fazer 2 a 0.

O terceiro veio logo na sequência. Em nova cobrança de falta de Juninho, Paulão apareceu como centroavante para chutar no fundo das redes. O CSA tentou diminuir, aos 21 minutos, com Euller, mas a bola desviou no zagueiro, que já havia salvado o Fortaleza na jogada anterior, e seguiu pela linha de fundo.

O time alagoano se entregou e deixou o Fortaleza mais perto do quarto gol do que a possibilidade de diminuir o placar. A equipe cearense ainda teve fôlego para apertar no final e viu Kieza desperdiçar grande chance de aumentar. Depois apenas administrou a vantagem para confirmar os três pontos.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Internacional no domingo, às 19 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Na segunda-feira, às 20 horas, o CSA recebe o Fluminense no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 x 0 CSA

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe (Derley), Juninho e André Luis (Kieza); Romarinho, Edinho e Wellington Paulista (Matheus Alessandro). Técnico: Rogério Ceni.

CSA - João Carlos; Celsinho, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Dawhan, João Vitor, Apodi (Rafinha), Euller e Warley (Bruno Alves); Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Juninho, aos 33 minutos do primeiro tempo; Tinga, aos 3, e Paulão, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Warley (CSA).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA - R$ 323.927,00.

PÚBLICO - 33.231 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).