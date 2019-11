Athletico-PR vence por 2 a 0 em Curitiba e deixa o Botafogo à beira da degola

17/11/2019 | 20:23



O Athletico-PR voltou a confirmar a fama de mandante indigesto neste domingo, quando venceu o Botafogo por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Tonny Anderson.

O resultado é importante para a manutenção do Athletico-PR na parte de cima da tabela de classificação. Mesmo após a saída de Tiago Nunes, que será treinador do Corinthians em 2020, o clube segue atuando bem e conquistando ótimos resultados sob o comando do interino Eduardo Barros. São oito jogos sem derrota.

A vitória deste domingo deixou o time paranaense na quinta posição, agora com 53 pontos. Lembrando que o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, já tem vaga garantida na Copa Libertadores do ano que vem. Já o Botafogo, com a derrota permanece com os mesmos 36 pontos, agora em 14.º.

Como esperado, o Athletico-PR entrou em campo com postura ofensiva e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Aos 21 minutos, o VAR entrou em ação e acusou toque de mão de Igor Cássio, do Botafogo, dentro da área. Pênalti assinalado pelo árbitro. Na cobrança, Marcelo Cirino chutou para fora, desperdiçando a melhor chance do jogo até então.

O Botafogo criou muito pouco e teve a sua melhor oportunidade aos 43 minutos, quando Léo Valencia levantou bola na área e o experiente Cícero cabeceou rente à trave direito do goleiro Léo, já batido no lance.

No segundo tempo, o Athletico-PR aumentou o ritmo e logo aos cinco minutos perdeu chance incrível. Rony fez jogada individual e tocou para Nikão. O jogador, mesmo sem goleiro, pegou mal na bola e finalizou para fora. Lance inacreditável na Arena da Baixada.

Porém, aos 13 minutos, os paranaenses abriram o placar. Novamente pelos pés de Rony, o atacante invadiu a área e tocou para Tonny Anderson, que finalizou com a perna esquerda e mandou a bola no canto de Diego Cavalieri, que até tocou na bola antes de entrar.

O Athletico-PR chegou a marcar o segundo gol aos 25 minutos, porém novamente com o VAR em ação, o árbitro anulou gol do zagueiro Thiago Heleno, já que Marcelo Cirino, que interferiu no lance, estava em posição de impedimento.

Mesmo precisando reagir, o Botafogo não teve forças para sequer empatar a partida e ainda deixou o gramado com a torcida adversária gritando "olé". Situação delicada do time carioca na reta final do campeonato.

O Athletico-PR volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Atlético-MG, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. No mesmo dia e horário, o Botafogo receberá o Corinthians, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 x 0 BOTAFOGO

ATHLETICO-PR - Léo; Khellven, Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho, Tonny Anderson (Erick); Nikão, Marcelo Cirino (Vitinho) e Rony (Marco Ruben). Técnico: Eduardo Barros (interino).

BOTAFOGO - Diego Cavalieri; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Lucas Barros; Cícero, Alex Santana (Rhuan), João Paulo, Luiz Fernando (Marcus Vinicius) e Léo Valencia; Igor Cássio (Diego Souza). Técnico: Alberto Valentim.

GOL - Tonny Anderson, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robson Bambu, Thiago Heleno, Márcio Azevedo e Tonny Anderson (Athletico-PR); Joel Carli (Botafogo).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 456.905,00.

PÚBLICO - 18.091 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).