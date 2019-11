Câmara debate aval a propaganda em pontos de táxi

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/11/2019 | 07:00



Depois de aprovar projeto de lei que autoriza a veiculação de propaganda nos táxis de São Caetano, a Câmara debate proposta de aval para que os pontos fixos também possam apresentar peças publicitárias. A intenção com as medidas é aumentar o poder de concorrência dos taxistas com motoristas de aplicativo.

A primeira ideia já virou lei, sancionada pelo prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). A segunda tramita nas comissões. Ambas foram sugeridas pelo presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB).

“Vivemos em uma era de tecnologia na qual a presença dos aplicativos de transporte é uma realidade. A ideia é estabelecer novas fontes de rendimentos e equilíbrio comercial na concorrência dos taxistas. Auferindo novas formas de lucros também fomentará a realização de mais circulação de renda na cidade”, disse o emedebista. “Desde o meu mandato passado, venho criando mecanismos para fortalecer e defender essa importante categoria de profissionais, que é a dos taxistas, com diálogos, reuniões e apresentação de proposituras”, emendou o mandatário da casa.

Nesta semana, Pio e Auricchio fizeram agenda com taxistas do município – são cerca de 300 na cidade – para detalhar as mudanças implementadas com objetivo de dar condições de competitividade desses profissionais com os aplicativos de transporte de passageiro, como Uber e 99.