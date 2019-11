O presidente JK e o passeio num Fusca

Ademir Medici



A unidade da Volkswagen já estava em franco funcionamento na antiga Linha Galvão Bueno, nas Colônias de São Bernardo. E naquela quarta-feira, 18 de novembro de 1959, o presidente Juscelino Kubitschek veio especialmente a São Bernardo para visitar a Volkswagen.

JK desembarcou em Congonhas, tomou um helicóptero, chegou à fábrica, condecorou o diretor-geral mundial da VW, discursou longamente e retornou ao aeroporto para a viagem de volta ao Rio de Janeiro, então Capital Federal.

A data ficou conhecida como a da inauguração oficial da fábrica da Volks em São Bernardo – notícia que não é citada pela Imprensa de então.

Dois dias antes, Heinz Nordhoff, o executivo maior da VW mundial, chegava a São Paulo, sendo recepcionado por Wilhelm Shultz-Wenk, presidente da Volkswagen no Brasil. No dia 18, em São Bernardo, recebeu das mãos de JK a comenda da Ordem do Cruzeiro do Sul.

A PALAVRA DA VW

Em seu discurso, Heins Nordhoff declarou à grande plateia que se espremia no pavilhão maior da Volkswagen, em São Bernardo:

- Os planos de fabricação aprovados pelo Geia (Grupo Executivo da Indústria Automobilística) fixam um índice de nacionalização, na última etapa, de 90% para a perua (Kombi) e de 95% para o automóvel de passageiros (Fusca).

- Por desejar que a fábrica brasileira seja totalmente independente, (a VW) decidiu iniciar imediatamente os trabalhos para produzir veículos 100% brasileiros.

- Em outubro, a Volkswagen brasileira produziu 2.000 unidades, com 84% de material nacional e 100% de mão de obra brasileira.



A VOZ DO GEIA

Lúcio Meira, presidente do BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico) e do Geia, fez um discurso técnico:

- Os dez fabricantes de autoveículos que operam no País empregaram em três anos de atividades cerca de US$ 300 milhões e produziram 170 mil veículos.



A VOZ DO PRESIDENTE

JK fez um discurso político:

- Estamos vivendo uma hora decisiva, transpondo a fronteira do subdesenvolvimento para conquistar uma posição ao sol.



REGISTRO

A escolha de São Bernardo para abrigar a fábrica Volkswagen ocorreu em 1956. Em 1957, o primeiro veículo com 50% de peças nacionais era produzido na unidade, uma Kombi. A data de 18 de novembro de 1959 marca a visita de JK.



O título de ouro do Humaitá: Supercampeão de Santo André



Domingo, 16 de novembro de 1969. Decide-se o campeonato amador de futebol de Santo André. SE Humaitá, campeão da Primeira Divisão de 1968, sagra-se supercampeão da Divisão Principal ao vencer o EC Vila Luzita por 2 a 1.

O Vila Luzita, chamado de Gasparzinho da Vila, seria o campeão se empatasse.

Ficou com o vice-campeonato.

A finalíssima foi no Estádio Américo Guazzelli, palco que marcou, em 7 de setembro de 1956, o primeiro gol como atleta profissional de Pelé.

- Humaitá: Terentie, Roberto, Mustafá, Gilberto e Didi, Chicão e Liminha, Homero (Robertinho), João Carlos, Cabeção e Manoel José.

- Vila Luzita: Pedrinho, Ciciá, Dirceu, Jair e Nelson (Mauro), Juvenal e Nilson, Ari, Artur (Ricardo), Tijolo e Ranulfo.



Diário há 30 anos

Sábado, 18 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7226



Manchete – Eleições presidenciais, 2º turno: Collor promete devassa contra Sarney (presidente da República)

Automóveis – Verona faz a Ford modernizar a fábrica.

Meio Ambiente – Petroquímica União leva a maior multa dada pela Cetesb.

Polícia – Roqueiro do Supla morre com três tiros em São Bernardo.



Em 18 de novembro de...

1899 – Nasce Luiz Antonio Angeli, Gijão, no Núcleo Colonial de São Bernardo, onde faleceu em 22 de novembro de 1983.

1919 – Visitou o distrito de Santo André Guilherme Bauthm, industrial no Rio de Janeiro.

1979 – Celebrada a missa inaugural da igreja da Vila Linda, em Santo André.



