Missa campal em homenagem aos pobres reúne 100 pessoas

Aline Melo



17/11/2019 | 15:37



O bispo da diocese de Santo André Dom Pedro Cipollini celebra na tarde deste domingo missa campal em homenagem aos pobres, na terceira edição do Dia Mundial dos Pobres, evento realizado mundialmente pela igreja católica.

Na sua homilia, o bispo lembrou a todos que por maiores que seja as dificuldades, a resposta para o sofrimento é sempre a fé.

Durante todo o dia, cerca de 700 pessoas passaram pelos atendimentos promovidos, como atendimento médico (medição de pressão e teste de glicemia), atendimento jurídico, refeições, corte de barba e cabelo e em um contêiner para que as pessoas que vivem em situação de rua pudessem tomar banho. Foram doadas cerca de 2,5 mil peças de roupas e 200 kits de higiene.

Em todas as cidades do Grande ABC estão sendo realizadas atividades no dia de hoje para atendimentos à população em situação de rua.