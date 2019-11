Cauã Reymond se surpreende ao descobrir o que é beijo grego em programa de TV!

17/11/2019 | 14:11



Cauã Reymond foi uma das pessoas que descobriu o significado do termo beijo grego durante o Altas Horas, que rolou na noite do último sábado, dia 16. Durante o quadro com a sexóloga Laura Muller, Tirullipa, que também era convidado da atração, perguntou sobre a prática.

- Um amigo meu queria perguntar, mas eu não vou dizer o nome dele. Tem gente que tem umas fantasias, várias coisas que a gente quer fazer. E esse meu amigo descobriu o beijo grego e eu queria saber?, disse o humorista.

Com isso, Cauã perguntou:

- O que é beijo grego?

E Laura respondeu:

- Beijo no ânus.

- Espera, um pouco mais de poesia nisso, brincou Serginho Groisman.

Em seguida, o Cauã rebateu, aos risos:

- Eu achei que era beijo triplo, um negócio assim.