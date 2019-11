17/11/2019 | 14:10



Mamma Bruschetta atualizou seus seguidores sobre sua saúde, no sábado, dia 16. A apresentadora foi afastada do Fofocalizando em setembro, para fazer uma cirurgia bariátrica, mas, nos exames pré-cirúrgicos, descobriu um tumor no esôfago.

Em um post direto do hospital, Mamma avisou que já fez a cirurgia de remoção do tumor:

Estou passando pra avisar que o procedimento cirúrgico foi um sucesso! Agradeço a todos pelas mensagens de carinho e otimismo.

Em outubro, ela havia dito que não faria quimio nem radioterapia, só a cirurgia.