Dançarina russa 32 anos mais nova termina namoro com Johnny Depp, diz jornal

17/11/2019 | 13:10



Eita, pelo visto o namoro de Johnny Depp com a dançarina russa Polina Glen chegou ao fim! Após começarem a se relacionar em meio ao polêmico divórcio do ator com Amber Heard e, de quebra, darem o que falar pela diferença de 32 anos de idade entre os dois, o jornal Daily Mail noticiou que o casal não está mais junto e que a decisão partiu da mulher, pois ela não estava mais suportando a atenção da mídia.

- Polina odiava a atenção que o relacionamento estava trazendo para ela, achava tudo isso assustador, explicou uma fonte próxima à dançarina, afirmando que o ator até tentou convencê-la se casar com ele durante o período no qual os dois viveram juntos na mansão do ator em Hollywood, nos Estados Unidos.

- Ela está se mantendo escondida na Rússia e diz que os planos de casamento do Johnny eram loucura. Alguns diziam que ela estava com ele só pela fama, mas ela nunca se expôs, sempre focando em seus trabalhos como coreógrafa.

A mesma fonte ainda diz que Polina sempre impôs limites a Depp, frustrando os planos dele de conhecer os pais dela, que são quatro anos mais novos que o ator.

- O grau de comoção gerado por ele e as tensões constantes com a Amber Heard passaram dos limites para Polina. Johnny está distraído com essa briga com a ex e ela não acha que é o momento certo para eles estarem juntos em um relacionamento, declarou.