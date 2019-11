Alex Sandro sofre lesão muscular e desfalca a seleção brasileira contra a Coreia

17/11/2019 | 12:38



O lateral-esquerdo Alex Sandro vai desfalcar a seleção brasileira no amistoso contra a Coreia do Sul, nesta terça-feira, às 10h30 (de Brasília), Abu Dabi, nos Emirados Árabes, último compromisso do time comandado por Tite neste ano.

O jogador da Juventus sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita na derrota por 1 a 0 para a Argentina e não participou do treinamento da seleção neste domingo. Apenas fez fisioterapia. Ele não foi relacionado para a partida, mas seguirá com a delegação brasileira em Abu Dabi.

Com isso, Renan Lodi vai ganhar uma nova oportunidade diante dos sul-coreanos. O lateral do Atlético de Madrid já havia sido titular no amistoso contra a Nigéria, que terminou empatado em 1 a 1, em outubro, e tem recebido elogios do técnico Tite.

"Fico triste pelo Alex Sandro, que lesionou, ele é um amigo que tenho, um cara muito legal, que vem me ajudando muito na Seleção e no meu clube também. A gente se fala quase todos os dias", disse Lodi em entrevista coletiva neste domingo.

Diante da Coreia, no último amistoso do ano, o Brasil tenta acabar com uma série negativa de cinco jogos sem vitória. A seleção de Tite ainda não venceu depois da conquista da Copa América. Sofreu derrotas para Peru e Argentina e empatou com Colômbia, Senegal e Nigéria.