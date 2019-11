Whindersson Nunes fala sobre depressão e confessa: - A rede que fez tudo com minha vida

17/11/2019 | 12:11



Whindersson Nunes esteve no palco do Altas Horas no último sábado, dia 16, ao lado de Marília Gabriela, Tirullipa e Cauã Reymond para falar sobre o uso das redes sociais nos dias de hoje. O humorista, que já falou abertamente sobre depressão, possui mais de 35 milhões de seguidores no Instagram e abriu o jogo sobre como a internet influenciou diretamente em sua saúde mental.

Tudo aconteceu depois que Marília ponderou o fato de as redes sociais ocuparem muito o tempo das pessoas, gerando consequências positivas e negativas:

- O mundo está bem diferente; hoje em dia, é muito comum as pessoas estarem no mesmo cenário, mas poucos se reconhecem. Eu mesma tenho dias de altos e baixos! Foi a rede que te deixou depressivo?

Ele então respondeu, sem pensar duas vezes:

- Foi a rede que fez tudo com a minha vida! Tanto que me deu o que tenho hoje, quanto que pode ter me perturbado por muito tempo.

Whindersson ainda confessou que buscou conhecimento e aprendeu a não igualar as pessoas, como se todas tivessem os mesmos problemas e precisassem dos mesmos tratamentos. Ele entendeu que ajudar o outro repercute positivamente em sua própria vida.

- Eu absorvia tudo o que tinha de ruim. Às vezes tinham mil comentários bons e um ruim, já me deixava mal.