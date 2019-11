17/11/2019 | 10:10



Agatha Moreira e Rodrigo Simas estiveram nas areias da praia, no Rio de Janeiro, no sábado, dia 16. Os dois ficaram juntinhos e a atriz ostentou o cabelão que está usando para a nova fase da vilã Josiane, de A Dona do Pedaço.

O olhar sereno de Agatha no momento de relaxamento, aliás, não lembra em nada a vilã. Será que Josiane conseguirá sua redenção?

Em um dos cliques, Simas deu um abraço bem aconchegante na amada.