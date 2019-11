Aline Melo



16/11/2019 | 21:53



Um motorista perdeu o controle do carro e colidiu com um poste em uma das alças de acesso do Viaduto Adib Chammas, próxima à rua Augusto Ruschi, região central de Santo André, no início da noite deste sábado (16).

O condutor sofreu fratura exposta e foi levado para o CHM (Centro Hospitalar Municipal). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu muito sangue e estava desacordada e presa às ferragens quando as viaturas chegaram ao local do acidente. A polícia não forneceu a identificação da vítima.