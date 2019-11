Primo do garoto Lucas diz que foi ameaçado por policiais militares

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



17/11/2019 | 07:00



Um primo do garoto Lucas Eduardo Martins, 14 anos, desaparecido desde o dia 12 de novembro, afirmou que foi ameaçado por policiais militares que pertenceriam à Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), quando buscava sua filha na escola, no Jardim Teles de Menezes, em Santo André, na quinta-feira.

Segundo o conselheiro do Condepe (Conselho Estadual de Direitos Humanos) Ariel de Castro Alves, os policiais teriam fotografado o rapaz e dito que “enrolariam o corpo do jovem em um colchão e colocariam fogo”. O rapaz, que não quer ser identificado, confirmou as ameaças e informou que, na ocasião, estava na companhia de um amigo. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo alegou que instaurou procedimento para apurar todo os fatos e denúncias referentes ao caso.

Lucas está desaparecido desde a madrugada de terça-feira, por volta de 0h10, quando deixou a casa da tia em direção à própria residência, ambas na Favela do Amor, na região da Vila Luzita, em Santo André. Familiares culpam a PM, uma vez que o sumiço foi após abordagem policial.