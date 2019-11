Responsável por obra no sítio de Lula nega crime ambiental

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/11/2019 | 07:00



Técnico responsável pela reforma no sítio Los Fubangos, de propriedade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Riacho Grande, em São Bernardo, o ex-prefeito de Diadema José de Filippi Júnior (PT) negou existência de crime ambiental nas intervenções e reclamou da postura da Prefeitura de São Bernardo, que executou judicialmente multa aplicada contra o ex-presidente.

Arquiteto, Filippi relatou que, em novembro de 2016, deu entrada junto à administração com pedido de licenciamento ambiental e alvará para construção de uma residência de 380 metros quadrados no sítio. Em maio do ano seguinte, o Paço emitiu alvará ambiental autorizando o manejo e remoção de 2.738 metros quadrados de área verde.

“Fizemos, então, o manejo de 1.800 metros quadrados, uma área bem menor do que aquela autorizada”, alegou o petista. Ele argumentou que em outubro daquele ano, o Executivo indicou que o alvará de construção estava aprovado por meio de guia de arrecadação municipal. “Uma semana após a emissão dessa guia, porém, a Prefeitura, de forma arbitrária, cancelou referido alvará. A partir daí, enfrentamos um ano e meio de contestações administrativas e judiciais”, discorreu Filippi.

O ex-prefeito diademense comentou que em março deste ano foi expedido o alvará de construção, sendo que há uma pendência: uma multa por terraplenagem. Filippi disse que a punição foi baseada em cálculo indevido de manejo de terra. “O processo de revisão do cálculo está sob análise do setor técnico da prefeitura de São Bernardo.”

Filippi argumentou que a execução judicial foi ataque político a Lula. “Afirmo, com toda veemência, que o (ex-)presidente Lula não cometeu qualquer irregularidade ambiental”, bradou o petista, que emendou que o Paço atropelou um processo administrativo ainda não concluído.