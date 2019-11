PM reforça patrulhamento em S.Bernardo visando compras de Natal

Aline Melo



16/11/2019 | 19:58



A equipe de cavalaria do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) reforçou o patrulhamento no Centro de São Bernardo na tarde deste sábado (16). A ação faz parte da Operação Papai Noel, que visa aumentar a sensação de segurança da população para as compras de Natal. A ação foi realizada na Rua Marechal Deodoro, importante centro de comércios do município.

Os crimes mais comuns nessa época do ano são os furtos, esclarece a corporação, situação em que a vítima tem seus pertences subtraídos sem que se dê conta da ação. A PM recomenda especial atenção aos celulares, que as pessoas transportem bolsas na parte da frente do corpo, que não deixem pacotes e volumes sem supervisão e que evitem o transporte de dinheiro em espécie, dando preferência aos pagamentos por meio eletrônico.