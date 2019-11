Mamma Bruschetta passa por cirurgia após diagnóstico de câncer de esôfago

16/11/2019 | 18:53



Mamma Bruschetta foi submetida a uma cirurgia na sexta-feira, 15, após ser diagnosticada com câncer de esôfago em outubro. Ela descobriu a doença quando se preparava para fazer uma cirurgia bariátrica.

"Estou passando para avisar que o procedimento cirúrgico foi um sucesso! Agradeço a todos pelas mensagens de carinho e otimismo", escreveu ela, ao publicar uma foto de si no Instagram neste sábado, 16.

Na imagem, a apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, aparece se alimentando em um quarto de hospital. A cirurgia durou quatro horas e ela aguarda o resultado da biópsia para determinar seu estado de saúde, segundo informou o site Notícias da TV.

O E+ (seção de entretenimento do portal do jornal O Estado de S. Paulo) entrou em contato com a assessoria de imprensa de Mamma para mais comentários, porém não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.

Quando falou abertamente sobre a doença, Mamma afirmou que, provavelmente, não iria precisar de quimioterapia, porque o tumor era pequeno. "Tudo leva a crer que não vou precisar fazer uma cirurgia aberta, não vou precisar de quimioterapia, radioterapia. Ou seja, é uma doença chata, mas nada que vai me matar por enquanto. Estou muito viva e esperançosa!", disse.

A apresentadora está afastada do Fofocalizando desde meados de setembro e foi substituída por Chris Flores. Mamma tinha decidido sair temporariamente do programa para cuidar da saúde.