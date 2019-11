Incêndio atinge centro de Umbanda em Santo André

Aline Melo



16/11/2019 | 18:08



Um incêndio de média proporção atingiu um centro de Umbanda localizado na Rua Alexandre Dumas, bairro Homero Thon, em Santo André, na tarde deste sábado. Segundo vizinhos, é a segunda vez este mês que o local é afetado pelas chamas, provavelmente, causadas pelas velas deixadas acesas. Uma viatura do Corpo de Bombeiros e duas da PM (Polícia Militar) foram destinadas para o atendimento da ocorrência.

Segundo informações da PM, o caso foi notificado às 16h50. Os bombeiros chegaram rapidamente e conteram as chamas, que destruíram parcialmente a parte da frente do imóvel onde funciona a Tenda de Umbanda e Casa da Encantada Cigana Esmeralda.

Vizinha do imóvel afetado, a dona de casa Eliana Rui Cecílio, 49 anos, foi quem chamou o socorro nas duas ocasiões em que o incêndio teve início. "Na sexta-feira (dia 08) já era mais de 23 horas quando vi a fumaça. Dessa vez, se os bombeiros não chegam logo, ia atingir o quarto do meu filho", lamentou.

A moradora relatou que na ocasião do primeiro incidente pediu ao proprietário do imóvel que deixasse um telefone de contato caso houvesse novo incêndio, mas que o responsável pelo centro não atendeu ao seu pedido. O caso será registrado no 6° DP (Vila Mazzei) como incêndio em residência. Se o responsável pelo centro não tiver autorização da Prefeitura para as atividades que são desenvolvidas no local pode sofrer algum tipo de sanção administrativa. O proprietário do imóvel não foi localizado nem identificado.

VELAS

Na noite do dia 12 de outubro, o excesso de velas também ocasionou princípio de incêndio no velário da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, de São Caetano. As paredes foram queimadas, mas o fogo não chegou a atingir a igreja, que manteve a programação de missas daquele final de semana.