Quatro moradores de rua morrem por suposto envenenamento em Barueri

16/11/2019 | 17:19



Quatro moradores em situação de rua morreram na manhã deste sábado, 16, em Barueri, na Grande São Paulo, por suposto envenenamento. Segundo a Prefeitura de Barueri, por volta das 8h30, oito pessoas deram entrada no Pronto Socorro Central da cidade com indícios de envenenamento.

Quatro homens com idades de 39,40 e 49 anos e um com idade ainda não identificada morreram e outras quatro pessoas que estavam no mesmo grupo, três homens e uma mulher, estão em estado grave.

Em nota, a Prefeitura de Barueri informou que um dos sobreviventes afirmou que uma garrafa com bebida alcoólica lhe foi oferecida por desconhecidos na capital paulista, na região da Cracolândia, e que todas as vítimas compartilharam do líquido momentos antes de passarem mal na rua Duque de Caxias, região central de Barueri.

De acordo com a Prefeitura de Barueri, a Polícia Civil já apreendeu a garrafa e solicitou perícia técnica do conteúdo.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia Central de Barueri que investiga o caso.