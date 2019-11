Celine Dion dá opinião sobre cena icônica de Jack e Rose em Titanic

16/11/2019 | 16:11



Os anos podem passar, mas Titanic ainda se mantém como um dos maiores clássicos do cinema! Seja pela abordagem do grande naufrágio ou por conta da história de amor dos protagonistas, interpretados por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, até hoje a produção faz sucesso. Afinal, vai dizer que você nunca entrou em uma discussão sobre a cena da porta, em que Rose não ajuda Jack para que ele não morresse congelado? Bom, esse assunto já foi discutido várias vezes - até pelo próprio elenco - e, agora, chegou a vez de Celine Dion dar a sua opinião.

Para quem não sabe, a cantora é a voz de My Heart Will Go On, música-tema do filme, e durante entrevista ao Jimmy Fallon, ela foi questionada se ela concordava com o fato de que, se Rose se esquivasse um pouco, Jack poderia ter sobrevivido.

- Primeiro, se você olhar a foto da cena de perto, Rose talvez esteja praticamente congelada naquele momento. Em segundo lugar, ele não precisa de um convite para isso, como: vem cá, neném, fique à vontade, entre, argumentou.

- Além disso, talvez ele estivesse tão congelado que não tinha forças para subir lá.