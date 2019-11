Ex-piloto da Stock Car, Tuka Rocha morre 2 dias depois de acidente aéreo na Bahia

16/11/2019 | 14:28



O ex-piloto da Stock Car Tuka Rocha morreu neste sábado. Ele estava em um avião que caiu na tarde de quinta-feira, em Maraú, no sul da Bahia, e estava internado desde então. No entanto, não resistiu aos ferimentos graves causados pelo acidente.

Tuka Rocha teve complicações pulmonares e sofreu queimaduras em 80% do corpo. O piloto de 36 anos foi submetido a duas cirurgias no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, e seu quadro era delicado especialmente em razão dos problemas no pulmão.

Em 2011, o ex-piloto da Stock Car tinha escapado ileso de um grave acidente. Na ocasião, o carro que pilotava pegou fogo durante uma competição no Rio de Janeiro, mas ele conseguiu pular do veículo e não teve ferimentos graves.

Tuka Rocha correu na Stock Car, principal categoria do automobilismo em que competiu, entre 2011 e 2018. O piloto deixou a categoria em julho do ano passado depois de perder o patrocinador. Sua última equipe foi a Vogel.

OUTRA VÍTIMA FATAL - Ao todo, 10 passageiros, incluindo uma criança, estavam no avião que caiu em Maraú. Além de Tuka Rocha, foi confirmada a morte da jornalista Marcela Brandão Elias, de 37 anos.

Marcela era casada com Eduardo Trajano Telles Elias, de 38 anos, que também estava na aeronave e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE) com queimaduras. O filho do casal, Eduardo, de 6 anos, também está internado na unidade, com alguns ferimentos.

Eduardo Mussi, irmão do deputado licenciado Guilherme Mussi, e sua esposa Maysa Marques Mussi também se encontravam na aeronave que caiu. Eles sobreviveram e permanecem internados. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), da Aeronáutica, chegou na sexta-feira a Barra Grande, distrito que pertence a Maraú, e investigam o motivo do acidente.

O avião, um Cessna C550 fabricado em 1981, pertence ao empresário José João Abdalla Filho e está em situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O acidente ocorreu na pista de pouso de um resort de luxo desativado. Assim como as outras vítimas feridas, o piloto Aires Napoleão, de 66 anos, está internado em Salvador.