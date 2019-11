Paolla Oliveira beija rapaz na festa de Anitta mas afirma que não quer nada sério com ninguém, diz jornal

16/11/2019 | 12:10



Paolla Oliveira está solteira desde janeiro de 2019, quando terminou seu namoro de quatro anos com o diretor Papinha, e, pelo que parece, pretende continuar assim. Isso porque, de acordo com o jornal Extra, a atriz declarou que não quer nada sério com ninguém, pelo menos por enquanto.

A publicação afirma que, no final de outubro, quando rolou a festa de Halloween da Anitta, Paolla foi vista com um rapaz. No entanto, ao falar com amigos, afirmou que tudo não passou de um beijinho e que agora não procura relacionamento, pois quer aproveitar a solteirice. Uau!

No ar em A Dona do Pedaço, a personagem da atriz, Vivi Guedes, vive um romance com Chiclete, papel de Sérgio Guizé. Ainda que o relacionamento seja apenas na telinha, alguns rumores sobre um suposto caso entre os dois surgiram. No entanto, de acordo com o ator, os dois são apenas amigos.