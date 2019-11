Com gol nos acréscimos, Colômbia vence Peru em amistoso

16/11/2019 | 00:55



Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, a seleção da Colômbia derrotou o Peru por 1 a 0, em amistoso disputado na noite desta sexta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos. O gol que definiu o duelo foi marcado pelo atacante Alfredo Morelos.

A seleção da Colômbia teve o domínio do amistoso, tendo finalizado quase o dobro de vezes em comparação ao Peru - 11 a 6 -, mesmo sem contar com James Rodríguez, que lesionou o joelho esquerdo no treino da véspera do amistoso. Ainda assim, conseguiu a vitória com o gol marcado por Morelos, atacante do escocês Rangers.

Com isso, a Colômbia conseguiu encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitórias, com quatro empates e uma derrota - além disso, estava há três jogos sem marcar gols. Já o Peru segue em má fase após ser finalista da Copa América, tendo somado três derrotas, um empate e uma vitória, sobre a seleção brasileira, desde então.

Nesta Data Fifa, a última de 2019, a Colômbia vai enfrentar outra seleção sul-americana, o Equador, na próxima terça-feira, em Harrison. O Peru também tinha um outro duelo agendado contra uma equipe do continente. Mas o Chile desistiu de entrar em campo por causa da crise no país.

Isso permitirá, inclusive, que o atacante Paolo Guerrero, titular no amistoso desta sexta retorne a tempo para defender o Internacional no domingo, em duelo com o Corinthians, na arena do clube paulista, em Itaquera, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.