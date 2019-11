Evento busca resgate da dignidade de moradores de rua do Grande ABC

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



16/11/2019 | 07:00



Uma data dedicada à tentativa de ajudar no resgate da esperança daqueles que estão em situação de sofrimento devido às injustiças. Essa é a proposta do 3º Dia Mundial dos Pobres promovido pela Igreja Católica a pedido do papa Franciso. Para celebrar a data, a Diocese de Santo André, responsável pelo Grande ABC, preparou programação em seis das sete cidades para amanhã com atividades que vão desde a oferta de banho e corte de cabelo até refeições e atendimentos de saúde e de lazer.

A terceira edição do evento foi ampliada para tentar atender o maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade possível, explica o vigário episcopal pastoral da diocese andreense padre Joel Nery. “É claro que a proposta não contempla toda a pobreza, mas é um olhar para a população de rua, um grande mutirão para dar dignidade a essas pessoas”, diz. Serão 12 horas de serviços voluntários – das 6h às 18h <CF51>(veja os locais de atendimento na arte abaixo) – com direito a missa celebrada pelo bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini às 14h30 na Praça do Carmo.

O tema determinado pelo papa para este ano é A Esperança dos Pobres Jamais se Frustrará. “Em muitos casos, sabemos que falta dignidade humana. São poucos os (moradores de rua) que têm vontade de sair dessa situação. Então esse dia simboliza uma porta para a retomada da esperança e do desejo de mudança de vida”, ressalta Nery. Além da oferta de café da manhã e almoço, atendimentos médico, odontológico, oftalmológico, psicológico, nutricional e jurídico, banho, corte de cabelo e de barba, recreação, espaço kids com brincadeiras e música e momentos de espiritualidade e oração, os participantes terão opção de acolhimento em casas de passagem.

A população também pode colaborar com o evento com doações de alimentos, produtos de higiene, roupas, brinquedos. Os itens serão recolhidos nos endereços onde ocorrerão as atividades ou nas paróquias da região. No ano passado, pelo menos 300 pessoas em situação de pobreza foram atendidas por 200 voluntários das paróquias do Grande ABC.