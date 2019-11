Qual destino para a Fábrica de Sal?

Raphael Rocha



16/11/2019 | 07:00



Há dez dias, Prefeitura de Ribeirão Pires e Sesi (Serviço Social da Indústria) anunciaram oficialmente rompimento do acordo firmado no ano passado para instalação de outra unidade de ensino e restauro da antiga Fábrica de Sal, patrimônio tombado que quase virou shopping na gestão do ex-prefeito Saulo Benevides (Avante). Regras impostas pelo Ministério Público foram colocadas, pelas partes, como responsáveis pela interrupção da parceria. Mas o que chama atenção é o silêncio das autoridades da cidade depois do fato. Sequer vereadores têm questionado quais medidas serão adotadas para recuperação do espaço, que segue degradado. Pouco se ouve a oposição ao governo Adler Kiko Teixeira (PSB) sobre o assunto, fato que causa estranheza.

BASTIDORES

Escolhido

O grupo que apoiava o mandato de Ramon Ramos (PDT) como vereador de São Bernardo escolheu a figura que representará o bloco na eleição do ano que vem à Câmara: Mauricio Cardozo, presidente do time de futebol de várzea Nacional da Vila Vivaldi. Ramon morreu em acidente de carro no começo de outubro no auge da carreira política – havia sido líder do governo Orlando Morando (PSDB) na casa, presidia o Legislativo e era cotado para ser candidato a vice do tucano. Como forma de vincular o trabalho de Ramon a Mauricio Cardozo, antigos assessores do pedetista têm relembrado indicações e projetos de lei propostos por Ramon nas redes sociais, sempre associando o nome de Cardozo.

Medalha

A Câmara de Diadema concedeu a medalha de mérito cultural e artístico ao cineasta Marcelo Felipe Sampaio, da cidade. Seu filme Eldorado-Mengele Vivo ou Morto?, produzido de forma independente, foi indicado para dois festivais internacionais de cinema: o Eau Claire World Film Festival, em Winscosin, nos Estados Unidos, e o Kinoduel International Film Festival, em Minsk, capital da Bielorrússia. A honraria foi proposta pelo presidente da casa, Pretinho do Água Santa (DEM).

Almoço

O ex-governador Márcio França (PSB) estará em São Bernardo no dia 19, em restaurante no bairro Nova Petrópolis, para promover o projeto político de Leandro Altrão, recentemente filiado à sigla socialista depois de passagem destacada pelo PT – foi primeiro suplente de vereador do petismo na eleição de 2016. Conhecido como doutor Leandro, ele quer ser candidato a prefeito pelo PSB na eleição do ano que vem.

Esteira

Com a decisão do ex-prefeito de Santo André Carlos Grana (PT) em ser candidato a vereador na eleição do ano que vem, pessoas próximas a Aidan Ravin (Podemos), outro ex-chefe do Executivo da cidade, têm discutido a possibilidade de ver Aidan buscando cadeira na Câmara. Por ora, a ideia dos aliados de Aidan é apostar na mulher dele, Denise Ravin, como candidata ao Legislativo. Aidan foi vereador até 2008, quando se elegeu prefeito, e, em 2004, recebeu 10.019 votos para vereador, até hoje recorde no município.

Sessão solene

A vereadora Suely Nogueira (MDB), de São Caetano, promoverá a tradicional sessão solene sobre o mês da consciência negra. O evento está marcado para o dia 21, a partir das 19h, na sede do Legislativo (Avenida Goiás, 600), e tem objetivo de homenagear personalidades que defendem causas relevantes à comunidade negra. A parlamentar vai celebrar a atuação de oito pessoas. “Essa sessão solene é importante para que a gente fortaleça, cada dia mais, a luta em prol da criação de políticas públicas inclusivas e afirmativas para corrigir a desigualdade e as injustiças raciais.”