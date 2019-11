Fagner nega ter fingido lesão no Corinthians e diz: 'Aqui não tem vagabundo'

15/11/2019 | 18:17



Recuperado de dores na coxa direita, Fagner voltará a jogar pelo Corinthians neste domingo, contra o Internacional, às 18 horas, na arena em Itaquera, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o lateral-direito deu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava e aproveitou a oportunidade para rebater insinuações de que ele teria feito corpo mole durante uma partida do time no último dia 3 de outubro, no Maracanã.

O atleta foi questionado sobre uma polêmica que apareceu nas redes sociais. Quando o Corinthians perdia por 4 a 1 para o Flamengo, derrota que culminou com a queda do técnico Fábio Carille, o lateral e o goleiro Cássio pediram substituição por dores. Na internet, alguns torcedores indicaram que os atletas teriam fingido lesão para derrubar o comandante.

Fagner reagiu da seguinte forma ao comentar essa acusação: "Cara, primeiro que eu sempre fui muito transparente no clube, todo mundo me conhece, conhece meu caráter, o grupo não tem nenhum vagabundo ou mau caráter para derrubar alguém".

"As pessoas são maldosas e na rede social falam o que querem. Eu jamais fingiria uma lesão, jamais deixaria de fazer meu papel no Corinthians com a história que tenho para me poupar de algo. As pessoas falam e atingem meus filhos, minha família, meus amigos. Estou com a consciência tranquila, jamais faria algo que fugisse da minha índole ou que passasse mau exemplo para meus filhos", acrescentou.

Nesta sexta-feira, o Corinthians fez o penúltimo treino antes de encarar o Inter. O meia Mateus Vital participou da atividade após ter sofrido uma pancada no tornozelo direito na última quinta. Ele deve ser o substituto de Pedrinho, que está com a seleção brasileira pré-olímpica no Torneio de Tenerife, na Espanha.

Com isso, uma provável escalação titular da equipe comandada pelo técnico interino Dyego Coelho tem: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf; Junior Urso, Mateus Vital, Sornoza e Janderson; Boselli.

O Corinthians está brigando diretamente com o Inter por uma vaga na Copa Libertadores e, por isso, o jogo deste domingo é considerado decisivo na luta por este objetivo. Os dois clubes estão com 49 pontos, sendo que o time gaúcho está em sétimo lugar, logo à frente dos corintianos, pelo maior número de vitórias.