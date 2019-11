Após desempenho ruim no Criciúma, Kleina volta a amargar má campanha na Ponte

15/11/2019 | 18:05



O desempenho de Gilson Kleina na Série B do Campeonato Brasileiro é decepcionante. Nas passagens por Criciúma e Ponte Preta, o técnico soma 30 jogos, com apenas 30 pontos conquistados - seis vitórias, 12 empates, 12 derrotas - 24 gols marcados, 33 sofridos e 33,3% de aproveitamento

À frente do Criciúma, em 14 rodadas, alcançou três triunfos, quatro igualdades, sete reveses, nove gols marcados e 16 sofridos, com 13 pontos somados. Na Ponte, por sua vez, em 16 participações, são três resultados positivos, oito empates, cinco tropeços, 15 gols pró, 17 contra e 17 pontos.

HISTÓRICO - Kleina assumiu o Criciúma no meio de março com foco na segunda divisão nacional. Ele acabou demitido após ser derrotado pelo Operário-PR, por 2 a 1, no Estádio Heriberto Hulse - logo após sua saída, o clube catarinense encaixou uma boa sequência na luta contra a zona da degola sob comando interino.

Um mês depois, Gilson retornou ao Majestoso para substituir Jorginho, demitido após queda de rendimento em termos de produção e resultados. A ideia era que o comandante conseguisse reeditar a arrancada de 2018, quando quase alcançou o acesso, mas amarga campanha fraquíssima no segundo turno - prova disso é que a Ponte Preta só vai cumprir tabela nas três últimas rodadas.

JOGO COM O CRB - Kleina tem praticamente todo elenco à disposição para a partida contra o CRB nestes sábado, às 16h30, no Rei Pelé. As exceções são os zagueiros Airton e Reginaldo, ainda vetados pelo departamento médico em virtude de problemas musculares - desta forma, Renan Fonseca e Henrique Trevisan seguem no miolo da defesa.

Frente o CRB, o meia-atacante Marquinhos é desfalque confirmado em virtude do terceiro cartão amarelo - em contrapartida, o volante Lucas Mineiro retorna de suspensão.

Desta forma, uma provável escalação da Ponte Preta em Maceió tem: Ygor Vinhas, Edílson, Renan Fonseca, Henrique Trevisan e Guilherme Guedes; Washington, Camilo (Lucas Mineiro) e Renato Cajá; Vico e Roger.