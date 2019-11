Hong Kong prevê primeiro recuo em seu PIB anual desde 2009

15/11/2019 | 16:57



O governo de Hong Kong prevê contração econômica neste ano pela primeira vez desde 2019, em meio a protestos em andamento que prejudicam negócios. A administração revisou sua previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2019 de crescimento de 1,0% ante o ano anterior, projeção de agosto, para uma contração de 1,3% agora.

O PIB do terceiro trimestre recuou 2,9%, na comparação com igual período do ano passado. A economia já estava desde o terceiro trimestre em recessão técnica, definida por dois trimestres seguidos de queda na atividade.

O governo diz que incidentes sociais com maior violência nos últimos meses afastaram turistas e prejudicaram bastante a demanda local e o sentimento econômico. Fonte: Dow Jones Newswires.