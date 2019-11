Notícias da semana - 11 a 17 de novembro

Da Redação



17/11/2019 | 07:00



SÃO BERNARDO

Teleférico do Estoril ganha acesso a cadeirante

Reaberto desde o fim de fevereiro, após um ano inativo, o teleférico do Parque Estoril, em São Bernardo, acaba de receber duas cadeiras adaptadas para o transporte de cadeirantes. A novidade foi anunciada semana passada.

A partir de agora, aqueles que necessitam de cadeira para se locomover podem percorrer cerca de um quilômetro. De acordo com a Prefeitura da cidade, o equipamento é o primeiro do Brasil e da América Latina a ser capaz de transportar cadeiras de rodas.

O valor do passaporte custa R$ 10 para o percurso apenas de ida e R$ 16 para ida e volta. No entanto, por determinação do permissionário do serviço, o transporte de cadeirantes e de até um acompanhante será gratuito.

O Parque Estoril (Rua Portugal, 1.100 – Riacho Grande. Tel.: (11)2630-8035) funciona de quarta a sexta-feira, das 8h às 17h. O ingresso custa R$ 3 por visitante e para estacionar o veículo são cobrados R$ 15. O passaporte da direito à visita ao zoológico, que recebe animais feridos, além do acesso à área de banho e aos 500 mil m² do parque.

CULTURA

Sonic tem visual totalmente remodelado após críticas dos fãs

A Paramount Pictures apresentou o novo visual que o ouriço azul Sonic terá nos cinemas em seu primeiro filme. Na terça-feira (12), a produtora de Hollywood revelou imagens e trailer inédito do longa-metragem que adapta para as telonas o personagem do mundos dos videogames.

Um material prévio foi colocado on-line em abril, mas o estilo da versão virtual do protagonista acabou muito criticado pelo público. O diretor Jeff Fowler e sua equipe ouviram as reclamações e decidiram reformular completamente o herói, o deixando mais parecido como aparece nos jogos. “A mensagem está em alto e bom som... Vocês não estão felizes com o design e querem mudanças. Isso vai acontecer”, postou ele, na época.

Todo o trabalho fez com que o projeto tivesse estreia adiada. Sonic – O Filme chega aos cinemas brasileiros em 13 de fevereiro de 2020.

POLÍTICA

Presidente Jair Bolsonaro deixa PSL e irá criar partido

O presidente Jair Bolsonaro anunciou sua saída do PSL (Partido Social Liberal), grupo político onde estava filiado desde março do ano passado e pelo qual se elegeu para o comando do País nas eleições de 2018. A ruptura entre as partes ocorreu em meio a desentendimentos entre ele e o chefe nacional do PSL, Luciano Bivar.

Nas redes sociais, ele revelou também que irá criar partido próprio: o Aliança pelo Brasil. Este será o nono partido da carreira política de 30 anos de Bolsonaro.