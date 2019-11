Dwayne Johnson vai interpretar Adão Negro em filme previsto para estrear em 2021

15/11/2019 | 16:46



Dwayne Johnson, o The Rock, divulgou em seu perfil no Instagram a data de lançamento do filme "Adão Negro". O ator irá interpretar o personagem da DC Comics em um longa dirigido por Jaume Collet-Serra ("A Órfã", "A Casa de Cera"), com previsão para chegar aos cinemas em 22 de dezembro de 2021.

"Adão Negro é abençoado pela magia com poderes iguais aos do Superman, mas a diferença é que ele não segue a marca nem segue a linha. Ele é um rebelde, um super-herói gentil, que sempre faz o que é certo para as pessoas - mas ele faz do seu jeito. Verdade e justiça - o caminho do Adão Negro. Esse papel é diferente de qualquer outro que eu já joguei na minha carreira e sou grato por todos nós irmos juntos nessa jornada", escreveu o ator no Instagram.

A imagem que The Rock postou é uma arte feita pelo artista BossLogic e por Jim Lee, chefe de conteúdo criativo da DC. Ainda não foram anunciados os nomes de outros atores que estarão no elenco de "Adão Negro". O personagem é o arqui-inimigo do herói Shazam, que este ano foi interpretado no cinema por Zachary Levi. O plano da DC é reunir os dois personagens em um próximo filme.