Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



16/11/2019 | 07:00



A cultura reggae será festejada em São Bernardo. Diversos artistas do gênero estarão reunidos para a 16ª edição do festival Reggae Para Juventude, que ocorre amanhã, no Parque Chácara Silvestre (Avenida Wallace Simonsen, 1.800), no bairro Nova Petrópolis.

Com entrada gratuita, a festa promete agitar o público das 12h às 18h, com a doação de um quilo de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade sendo bem-vinda. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura da Prefeitura.

A trilha sonora terá como principal atração a banda de São Caetano Mato Seco. Com mais de 16 anos de carreira, apresenta temas como músicas Resistência e Tudo Nos é Dado no currículo. Nomes como Ronaldo Ras Mocambo, Daniel Profeta e Dada Yute também se apresentarão.

Ações como kemet ioga, massoterapia, venda de artigos rastafaris, exposições de artesanato e realização ao vivo de grafites prometem complementar o evento ao longo do dia.