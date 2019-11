Vamos fazer um grande corte de impostos, com foco na classe média, diz Trump

15/11/2019 | 16:32



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira um "grande corte de impostos" voltado para a classe média, a fim de estimular a economia americana. Trump disse, contudo, que a medida está condicionada a uma vitória do Partido Republicano para retomar o controle da Câmara dos Representantes nas próximas eleições. Ele não detalhou como pretende levar adiante essa promessa nem citou valores.

Trump disse ainda que os EUA estão longe de uma recessão. O presidente americano comentou o quadro durante evento na Casa Branca, no qual assinou um decreto para aumentar a transparência no setor de saúde. A intenção do governo americano é que os hospitais passem a ser obrigados a divulgar publicamente seus preços, o que pode aumentar a concorrência entre eles e reduzir custos para os pacientes.