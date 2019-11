Do dgabc.com.br



15/11/2019 | 16:28



O corpo encontrado na manhã desta sexta-feira (15) em represa próxima ao teleférico desativado do Parque do Pedroso, no Parque Miami, em Santo André, passará por análise mais detalhada, como exame de DNA, para saber se é do adolescente Lucas Eduardo Martins dos Santos, 14 anos, desaparecido desde a madrugada de terça-feira (12).

Familiares do jovem estiveram na tarde de hoje no IML (Instituto Médico Legal), da cidade, para onde o corpo foi levado após ser achado por PMs (Policiais Militares). Após tentativa de reconhecimento inconclusiva por parte dos parentes -- alguns acham que é Lucas e outros têm dúvidas --, o cadáver ficará no órgão estadual. A estimativa é a de que laudo oficial sobre a identidade seja concluido em dez dias.

De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), registrado no 6º DP (Vila Mazzei) na quarta-feira, Lucas teria sumido após PMs (Policiais Militares) baterem em sua casa para questionar a madrasta do estudante quem morava no local e se algo estava errado. Os agentes deixaram a residência e a mulher afirma ter ouvido alguém dizer “eu moro aqui” e, desde então, o adolescente não foi mais localizado.

“Está tudo muito complicado, porque não estamos sabendo de nada. Não nos dão explicação”, assinalou a prima de Lucas, Amanda Stefanie dos Santos Ribeiro, 19. “As autoridades têm de nos dar uma resposta, eles devem isso a gente”, completou a tia do menino, Isabel Daniela dos Santos, 35.

Um dos irmãos de Lucas, Fábio Santos Bittencourt, 17, contou que, na noite do desaparecimento, estava em um bar quando viu duas viaturas da PM indo em direção à casa onde Lucas mora. “Vi as viaturas passarem de volta e, em seguida, a mãe (madrasta) disse que ele tinha desaparecido.”

Na quarta-feira, roupas que Lucas usava quando foi visto pela última vez foram encontradas atrás da EE Antônio Adib Chamas, no Jardim Santa Cristina. Segundo Amanda, ela e a madrasta do adolescente viram um usuário de drogas com a blusa do menino, que tinha sinais de pisoteamento. “Ele (o usuário de drogas) disse que tinha encontrado a roupa na escola e que viu alguém apanhando da polícia, mas não soube dizer se era o Lucas”, relatou. Quando foram até o local indicado pelo andarilho, as familiares encontraram o boné da vítima.